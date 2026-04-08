«Пеликанс» в матче с «Джаз» обновили клубные рекорды по очкам за игру (156) и за четверть (50)

Аутсайдеры НБА порадовали небывалой результативностью.

«Новый Орлеан » во вторник обновил рекорды клуба по количеству очков за четверть (50) и за игру в целом (156), несмотря на отсутствие в составе игроков стартового состава Зайона Уильямсона, Трея Мерфи, Деджонте Мюррэя, Херба Джонса и Саддика Бея.

«Пеликанс» прервали восьмиматчевую неудачную серию, одержав победу над «Джаз» (156:137), которые потерпели десятое поражение подряд.

Защитник Джеремайя Фирс установил рекорд для новичков «Нового Орлеана» по очкам за игру – 40.