  • Джейсон Тейтум: «Не особо хочется снова играть в «Мэдисон Сквер Гарден», но я должен пройти через это»
Джейсон Тейтум объяснил, почему не хочет возвращаться на легендарную арену.

Звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум признался, что скорое возвращение на паркет «Мэдисон Сквер Гарден» не вызывает у него энтузиазма.

В прошлом году форвард получил на паркете знаменитой нью-йоркской арены разрыв ахилла.

«Я думал об этом. Мне не очень хочется возвращаться в «Мэдисон Сквер Гарден» – в прошлый раз я пережил там травмирующий опыт. Но понимал, что в какой-то момент мне придется преодолеть это препятствие и снова сыграть там. И это случится в предстоящий четверг.

Точно могу сказать, что не в восторге, но это часть процесса. Я решил вернуться и играть, поэтому не стану пропускать матчи», – рассказал Тейтум.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
