Джейсон Тейтум и Мусса Диабате отметились серией стычек во встрече «Селтикс» с «Хорнетс»
Мусса Диабате продолжает нервировать соперников.
Бигмен «Шарлотт» Мусса Диабате недавно был дисквалифицирован на 4 матча за драку на площадке. Во встрече с «Бостоном» игрок сцепился с Джейсоном Тейтумом. Серия инцидентов не привела к серьезным последствиям.
«Селтикс» обыграли «Хорнетс» – 113:102.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Диабате если что опять будут держать семеро ибо в гневе он страшен ???
