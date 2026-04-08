Джей Джей Редик о Дончиче: «Он полон решимости сделать все возможное для возвращения»

Джей Джей Редик описал нынешнее состояние Дончича.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик рассказал, как обстоят дела у звезды команды Луки Дончича , который проходит в Европе реабилитацию после мышечной травмы.

«Не стану говорить, как долго он там пробудет, но думаю, что он не падает духом. Из наших разговоров могу сделать вывод, что он полон решимости сделать все возможное.

Я знаю, что ему тяжело находиться вне баскетбольной площадки. Это его любимое место. Он один из немногих парней, которые играют круглый год, и это не только международные соревнования, ему нравится быть в спортзале. Ему нравится работать над своим мастерством, и я думаю, что сейчас Луке тяжело. Он хочет вернуться на площадку», – поделился Редик.