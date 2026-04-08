Кевин Дюрэнт уронил Диллона Брукса кроссовером сразу после перепалки

Диллон Брукс выбрал неверную мишень для трэштока.

Форварды Кевин Дюрэнт («Хьюстон ») и Диллон Брукс («Финикс ») обменялись командами перед сезоном. В очной встрече Брукс попытался вывести соперника из себя, но сразу получил игровой ответ.

«Рокетс» провально начали встречу, уступая на 21 очко в первой четверти, но сумели вернуться и уверенно победить – 119:105. Дюрэнт стал самым результативным в своей команде – 24 очка при 8 из 20 с игры, 5 из 9 из-за дуги и 3 из 3 с линии.