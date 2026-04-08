Видео
13

Кевин Дюрэнт уронил Диллона Брукса кроссовером сразу после перепалки

Диллон Брукс выбрал неверную мишень для трэштока.

Форварды Кевин Дюрэнт («Хьюстон») и Диллон БруксФиникс») обменялись командами перед сезоном. В очной встрече Брукс попытался вывести соперника из себя, но сразу получил игровой ответ.

«Рокетс» провально начали встречу, уступая на 21 очко в первой четверти, но сумели вернуться и уверенно победить – 119:105. Дюрэнт стал самым результативным в своей команде – 24 очка при 8 из 20 с игры, 5 из 9 из-за дуги и 3 из 3 с линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДиллон Брукс
logoХьюстон
logoФиникс
logoКевин Дюрэнт
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Брукс классный, но КД- это супергений нападения. Крутой момент.
Снова кто-то обделался, это тебе не языком трепать
Это не совсем кроссовер. Скорее, просто резкое движение в другую сторону. Кроссовером называют перевод мяча при ведении, а Дюрант еще ведение не начал - первый удар был после. Что не отменяет факта - уронил. Вернее, Брукс сам упал, его даже руками не трогали.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
