Дрэймонд Грин о «танкинге»: «Лига так любит штрафовать игроков. Штрафуйте команды чаще!»

Дрэймонд Грин предложил метод борьбы с «танкингом».

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин после победы над «Кингз» (110:105) призвал НБА активнее бороться с намеренным сливом командами сезона.

«Сегодня я видел, как команда фолила на Стефе Карри за 3 минуты до конца в ситуации, когда это не имело смысла.

Меня, например, штрафуют, когда я поступаю неправильно. Они штрафуют народ по полной. Они обожают забирать деньги у игроков. Ну так давайте штрафовать и команды тоже. Пока что я видел всего два штрафа за это дело.

Игроки быстро лишаются своих денег. Просто технический фол... Почему же мы не делаем то же самое с командами?» – произнес Грин на пресс-конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
Материалы по теме
НБА. 35+9 Брауна помогли «Бостону» справиться с «Шарлотт», «Хьюстон» отыгрался с «-21» и победил «Финикс» и другие результаты
8 апреля, 06:34
Дрэймонд Грин: «Рад, что «Хит» не выбрали меня на драфте. Я слышал, как там все устроено»
7 апреля, 16:51
Дрэймонд Грин: «Не чувствую спада, потому что то, что я делаю, я все еще могу делать на очень высоком уровне»
3 апреля, 07:43
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
13 минут назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
31 минуту назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
35 минут назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
43 минуты назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
46 минут назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
сегодня, 15:44
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
8 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
16 минут назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
Рекомендуем