Дрэймонд Грин о «танкинге»: «Лига так любит штрафовать игроков. Штрафуйте команды чаще!»

Дрэймонд Грин предложил метод борьбы с «танкингом».

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин после победы над «Кингз» (110:105) призвал НБА активнее бороться с намеренным сливом командами сезона.

«Сегодня я видел, как команда фолила на Стефе Карри за 3 минуты до конца в ситуации, когда это не имело смысла.

Меня, например, штрафуют, когда я поступаю неправильно. Они штрафуют народ по полной. Они обожают забирать деньги у игроков. Ну так давайте штрафовать и команды тоже. Пока что я видел всего два штрафа за это дело.

Игроки быстро лишаются своих денег. Просто технический фол... Почему же мы не делаем то же самое с командами?» – произнес Грин на пресс-конференции.