Дуэйн Уэйд о 83 очках Бэма Адебайо: «Пытался повторить это в видеоигре, набрал только 79»

Дуэйн Уэйд прокомментировал рекорд Бэма Адебайо на шоу Джимми Фэллона.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном». Его достижение подвергается критике из-за большого количества штрафных бросков.

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд прокомментировал эту цифру на шоу Джимми Фэллона.

«Недавно пытался повторить это в видеоигре, но не смог. Набрал 79. Не смогу сделать это и в любительском зале. Поразительное достижение. Способности сердечно-сосудистой системы, выносливость, которая для этого требуется, – невероятны», – заключил Уэйд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Если сложность минимальную сделать, а время игры как в жизни, можно и 200 выбить)
Я так в деревне летом, когда делать было нечего , в возрасте 12-14 лет на плойке первой собрал состав: Шакил, Кобе, Фишер, Фокс, Абдул-Рахим, Макгрейди и гонял 48 минут на Геком режиме, пока у меня каждый не попадет в топ-5 снайперов за сезон. Наигрался так, что потом еще пару ночей во сне овертаймы доигрывал )))
кем пытался в видеоигре Бэмом или кем--то другим? может собой
что он, извращенец, играть за самого себя
сам промахнулся. Сам себя поругал. Прикольно
совсем безрукий, как он играет?
Материалы по теме
Бэм Адебайо о тройной опеке от «Вашингтона»: «Свою работу они сделали. Я бросил шесть раз»
5 апреля, 08:08
Бэм Адебайо набрал 14 из 152 очков «Майами» в матче с «Вашингтоном». Центрового держали втроем
5 апреля, 04:25Фото
Бэм Адебайо о предстоящей игре с «Вашингтоном»: «Никому не хочется, чтобы им накидали 80 очков… Если начнут играть жестко, я просто снова брошу 40 штрафных»
4 апреля, 05:50
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
13 минут назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
31 минуту назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
35 минут назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
43 минуты назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
46 минут назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
сегодня, 15:44
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
8 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
16 минут назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
Рекомендуем