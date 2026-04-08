Дуэйн Уэйд о 83 очках Бэма Адебайо: «Пытался повторить это в видеоигре, набрал только 79»

Дуэйн Уэйд прокомментировал рекорд Бэма Адебайо на шоу Джимми Фэллона.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном». Его достижение подвергается критике из-за большого количества штрафных бросков.

«Недавно пытался повторить это в видеоигре, но не смог. Набрал 79. Не смогу сделать это и в любительском зале. Поразительное достижение. Способности сердечно-сосудистой системы, выносливость, которая для этого требуется, – невероятны», – заключил Уэйд.