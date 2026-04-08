Дуэйн Уэйд о 83 очках Бэма Адебайо: «Пытался повторить это в видеоигре, набрал только 79»
Дуэйн Уэйд прокомментировал рекорд Бэма Адебайо на шоу Джимми Фэллона.
Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном». Его достижение подвергается критике из-за большого количества штрафных бросков.
«Недавно пытался повторить это в видеоигре, но не смог. Набрал 79. Не смогу сделать это и в любительском зале. Поразительное достижение. Способности сердечно-сосудистой системы, выносливость, которая для этого требуется, – невероятны», – заключил Уэйд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Если сложность минимальную сделать, а время игры как в жизни, можно и 200 выбить)
Я так в деревне летом, когда делать было нечего , в возрасте 12-14 лет на плойке первой собрал состав: Шакил, Кобе, Фишер, Фокс, Абдул-Рахим, Макгрейди и гонял 48 минут на Геком режиме, пока у меня каждый не попадет в топ-5 снайперов за сезон. Наигрался так, что потом еще пару ночей во сне овертаймы доигрывал )))
кем пытался в видеоигре Бэмом или кем--то другим? может собой
что он, извращенец, играть за самого себя
сам промахнулся. Сам себя поругал. Прикольно
совсем безрукий, как он играет?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем