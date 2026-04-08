Джей Джей Редик об игре Эйтона: «Он не мог поймать мяч»

Джей Джей Редик четко описал баскетбол Деандре Эйтона.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик после разгрома от «Тандер» (87:123) прервал вопрос журналиста, который начал рассуждать об игре центрового Деандре Эйтона .

Журналист: Недавно вы говорили, что от Деандре будут требоваться самые разные вещи на площадке...

Редик (с гримасой боли на лице): Он не мог поймать мяч. Такая была проблема. У нас были заготовлены разные комбинации под него. Но человек просто не мог поймать мяч. Даже не знаю, дело в пасах или в том, как он занимал позицию, но мяч он поймать не мог.

За 23 минуты на площадке Эйтон набрал 3 очка и 3 подбора.