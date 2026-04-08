Джей Джей Редик об игре Эйтона: «Он не мог поймать мяч»

Джей Джей Редик четко описал баскетбол Деандре Эйтона.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после разгрома от «Тандер» (87:123) прервал вопрос журналиста, который начал рассуждать об игре центрового Деандре Эйтона.

Журналист: Недавно вы говорили, что от Деандре будут требоваться самые разные вещи на площадке...

Редик (с гримасой боли на лице): Он не мог поймать мяч. Такая была проблема. У нас были заготовлены разные комбинации под него. Но человек просто не мог поймать мяч. Даже не знаю, дело в пасах или в том, как он занимал позицию, но мяч он поймать не мог.

За 23 минуты на площадке Эйтон набрал 3 очка и 3 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
DeAndre "I’m not Clint Capela" Dominayton
Ответ Егор Никитин_1116711080
DeAndre "I’m not Clint Capela" Dominayton
Ну так то он правду сказал, Клинт и сейчас получше выглядит))) не то что в прайме
и этот человек орал какой крис пол плохой что предъявлял ему
Крис Пол по сути спас Эйтона от Китая или лиги в Филиппинах, без него Эйтон бы не получил максималку и с его характером вылетел бы давно из лиги
Ответ Мурзин Ринат
Крис Пол по сути спас Эйтона от Китая или лиги в Филиппинах, без него Эйтон бы не получил максималку и с его характером вылетел бы давно из лиги
Финикс тупо повторил ошибку Блейзерс на драфте 84 года

У них был любимчик Дрекслер (Букер), а на драфт выходил ещё один талантливый защитник -- Джордан (Дончич), которого другая команда возьмёт под 3 номером. Боясь, что защитники будут мешать друг другу, а не дополнять, команда взяла менее талантливого, но нужного центрового Боуи (Эйтон).

Как итог: Джордан (Дончич) суперзвезда. Дрекслер (Букер) всё ещё любимчик, но больших побед команде не принесёт. А Боуи (Эйтон) уже начинает колесить по Лиге
Ответ Daff Rogers
Финикс тупо повторил ошибку Блейзерс на драфте 84 года У них был любимчик Дрекслер (Букер), а на драфт выходил ещё один талантливый защитник -- Джордан (Дончич), которого другая команда возьмёт под 3 номером. Боясь, что защитники будут мешать друг другу, а не дополнять, команда взяла менее талантливого, но нужного центрового Боуи (Эйтон). Как итог: Джордан (Дончич) суперзвезда. Дрекслер (Букер) всё ещё любимчик, но больших побед команде не принесёт. А Боуи (Эйтон) уже начинает колесить по Лиге
Много ли Дончич за это время титулов взял?)
Настоящий Реддик вернулся)
Ответ Tim Timson
Настоящий Реддик вернулся)
да детские его обидки и прочая хурма... очень вовремя для Лейкерс у которых куча проблем и без него(
"Редик (с гримасой боли на лице)"
на видео нет гримасы, нейтральный ответ, без эмоций.
Мотиватор от бога
Ответ DSL
Мотиватор от бога
Он тренер, а не нянька. Менеджеры подсунули бревно, которое даже Пол не смог реанимировать, а ему расхлёбывать на пресс-конференции.
Ответ Sm0k1n
Он тренер, а не нянька. Менеджеры подсунули бревно, которое даже Пол не смог реанимировать, а ему расхлёбывать на пресс-конференции.
В начале сезона нормально играл. Что с ним случилось?
Вопрос в том, кто продуктивнее Хейс или Этон? Хейс бодрее выглядит, его в старт.
Пора подписывать Пола)
Реддик плохой мотиватор
