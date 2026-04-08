Джей Джей Редик об игре Эйтона: «Он не мог поймать мяч»
Джей Джей Редик четко описал баскетбол Деандре Эйтона.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после разгрома от «Тандер» (87:123) прервал вопрос журналиста, который начал рассуждать об игре центрового Деандре Эйтона.
Журналист: Недавно вы говорили, что от Деандре будут требоваться самые разные вещи на площадке...
Редик (с гримасой боли на лице): Он не мог поймать мяч. Такая была проблема. У нас были заготовлены разные комбинации под него. Но человек просто не мог поймать мяч. Даже не знаю, дело в пасах или в том, как он занимал позицию, но мяч он поймать не мог.
За 23 минуты на площадке Эйтон набрал 3 очка и 3 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У них был любимчик Дрекслер (Букер), а на драфт выходил ещё один талантливый защитник -- Джордан (Дончич), которого другая команда возьмёт под 3 номером. Боясь, что защитники будут мешать друг другу, а не дополнять, команда взяла менее талантливого, но нужного центрового Боуи (Эйтон).
Как итог: Джордан (Дончич) суперзвезда. Дрекслер (Букер) всё ещё любимчик, но больших побед команде не принесёт. А Боуи (Эйтон) уже начинает колесить по Лиге
на видео нет гримасы, нейтральный ответ, без эмоций.