  • «Лейкерс» потерпели 18-е поражение в последних 19 матчах с «Тандер». 87 очков – худший показатель команды в сезоне
«Оклахома» снова раздавила «Лейкерс».

«Тандер» крупно обыграли «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 123:87. 

«Оклахома» одержала победу над «Лейкерс» во всех матчах текущего регулярного чемпионата (4-0) и обыграла калифорнийцев в шестой раз подряд. В последних 19 встречах между командами действующие чемпионы первенствовали 18 раз.

«Лейкерс» выдали худший для себя показатель результативности в сезоне, проведя игру без травмированных Луки Дончича, Леброна Джеймса, Остина Ривза, Маркуса Смарта и Джексона Хэйса, которые в сумме набирают 94,6 очка за встречу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
