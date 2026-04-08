«Лейкерс» потерпели 18-е поражение в последних 19 матчах с «Тандер». 87 очков – худший показатель команды в сезоне

«Оклахома» снова раздавила «Лейкерс».

«Тандер» крупно обыграли «Лейкерс » в Лос-Анджелесе – 123:87.

«Оклахома» одержала победу над «Лейкерс» во всех матчах текущего регулярного чемпионата (4-0) и обыграла калифорнийцев в шестой раз подряд. В последних 19 встречах между командами действующие чемпионы первенствовали 18 раз.

«Лейкерс» выдали худший для себя показатель результативности в сезоне, проведя игру без травмированных Луки Дончича, Леброна Джеймса, Остина Ривза, Маркуса Смарта и Джексона Хэйса, которые в сумме набирают 94,6 очка за встречу.