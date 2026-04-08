Джей Джей Редик о конфликте с Джарредом Вандербилтом: «Ничего личного. Просто всем надо быть на одной волне»
Джей Джей Редик прокомментировал инцидент с Джарредом Вандербилтом.
Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт и главный тренер Джей Джей Редик поругались на скамейке запасных.
«Ничего личного. Обычная ситуация.
Просто у нас проблемы с составом. Надо бороться изо всех сил. Быть на одной волне. Помогать друг другу, выкладываться.
Взял тайм-аут, чтобы поменять его. По ряду причин. Он отреагировал. Обычный эпизод», – поделился Редик после крупного поражения от «Оклахомы» (87:123).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
