Джей Джей Редик о конфликте с Джарредом Вандербилтом: «Ничего личного. Просто всем надо быть на одной волне»

Джей Джей Редик прокомментировал инцидент с Джарредом Вандербилтом.

Форвард «Лейкерс » Джарред Вандербилт и главный тренер Джей Джей Редик поругались на скамейке запасных .

«Ничего личного. Обычная ситуация.

Просто у нас проблемы с составом. Надо бороться изо всех сил. Быть на одной волне. Помогать друг другу, выкладываться.

Взял тайм-аут, чтобы поменять его. По ряду причин. Он отреагировал. Обычный эпизод», – поделился Редик после крупного поражения от «Оклахомы» (87:123).