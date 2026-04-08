Джон Хорст о ситуации с Яннисом Адетокумбо: «Дело не в драфт-пике или «танкинге», только в здоровье игрока»

Джон Хорст прокомментировал конфликт с Яннисом Адетокумбо.

«Милуоки » не выпускает форварда Янниса Адетокумбо на паркет, несмотря на заверения игрока в своей готовности. Генменеджер клуба Джон Хорст впервые прокомментировал ситуацию.

«Он не получил разрешения от медиков. И мы продолжим оценку. Не знаю, какой она будет, но точно профессиональной.

Дело не в драфт-пиках или танкинге. Только в его здоровье.

Он работает над тем, чтобы вернуться, мне это нравится. Мы ежедневно рассматриваем ситуацию, наша главная забота – его здоровье и нужды клуба.

Я ценю наше парнерство и наши достижения. Организация прислушивается к его желаниям. Но иногда приходится принимать жесткие решения в сложных ситуациях. Использовать профессиональный подход с оглядкой на его здоровье. Никаких подтасовок и посторонних мотивов. Заботимся о нем самом», – заключил Хорст.