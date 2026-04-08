Джей Ди Дэвисон подпишет стандартный двухлетний контракт с «Хьюстоном»

Джей Ди Дэвисон сможет выступить в плей-офф за «Рокетс».

Защитник Джей Ди Дэвисон (23 года, 185 см) отыграл 27 матчей за «Хьюстон » в нынешнем сезоне на двустороннем контракте, набирая 2,2 очка и 1,1 передачи за 7,1 минуты в среднем.

Клуб согласовал с баскетболистом стандартный двухлетний контракт. Игрок сможет поучаствовать в плей-офф.