«Буллс» требуют от нового генерального менеджера сохранить Билли Донована

У «Буллс» есть обязательное условие при назначении нового генменеджера.

Генеральный директор «Чикаго» Майкл Рейнсдорф поставил перед кандидатами на должность генерального менеджера ультиматум, заявив, что клуб собирается сохранять главного тренера Билли Донована на посту столько, сколько он сам захочет.

«Если мы проводим собеседование с кем-то, и этот человек не убежден в Билли, тренере уровня Зала славы, специалисте, который выигрывал чемпионаты на университетском уровне и доходил до поздних стадий плей-офф с «Оклахомой» – с учетом команд, которые ему доставались – а также добивался хороших результатов в Чикаго, то нам такой кандидат не подходит», – заявил Майкл Рейнсдорф.

Донован завершает шестой сезон в качестве главного тренера «Буллс». Его общий результат составляет 224 победы и 254 поражения, при этом он лишь однажды выводил команду в плей-офф.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Проще говоря: "Мы плаваем в болоте и хотим спокойно в нем плавать в будущем’
Соболезную фанам Быков, похоже в ближайшие годы в Чикаго не будет праздника
Как бы это не затянулось лет на десять...
Уже затянулось больше
Тренер уровня зала Славы = у нас с ним долгосрочный контракт, который никто разрывать не будет. П-приоритеты)
Рейнсдорф=Вивек Ранадив.
Билли,родной,уйди сам.Ну это лютейшая дичь.
Кто разбирается, в чем могут быть причины такого отношения? Я не очень в контексте Буллс.
Контракт Билли
Они просто не хотят ничего менять. Никогда. Надо собирать зрителей. В команде ни одного имени. Нужно, чтобы можно было хоть на кого-то кивнуть. "Тренер из Зала славы".
Ну и, разумеется, контракт, только прошлым летом продлили. Не дай бог лишний цент заплатить.
Да что ж они на него вцепились? единственный ПО в 2022 и то после травмы Лонзо еле еле зашли. Если уж хотят уйти в перестройку и развивать молодежь, то это не к Доновану
Чей он родственник?
Карнишон снова зашёл чат)
