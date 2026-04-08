«Буллс» требуют от нового генерального менеджера сохранить Билли Донована

У «Буллс» есть обязательное условие при назначении нового генменеджера.

Генеральный директор «Чикаго» Майкл Рейнсдорф поставил перед кандидатами на должность генерального менеджера ультиматум, заявив, что клуб собирается сохранять главного тренера Билли Донована на посту столько, сколько он сам захочет.

«Если мы проводим собеседование с кем-то, и этот человек не убежден в Билли, тренере уровня Зала славы, специалисте, который выигрывал чемпионаты на университетском уровне и доходил до поздних стадий плей-офф с «Оклахомой» – с учетом команд, которые ему доставались – а также добивался хороших результатов в Чикаго , то нам такой кандидат не подходит», – заявил Майкл Рейнсдорф.

Донован завершает шестой сезон в качестве главного тренера «Буллс». Его общий результат составляет 224 победы и 254 поражения, при этом он лишь однажды выводил команду в плей-офф.