  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
9

Стивен Эй Смит о необходимости для «Никс» побороться за Янниса Адетокумбо: «Обменяйте всех, включая команду поддержки, кроме Джейлена Брансона»

Стивен Эй Смит мечтает о Яннисе Адетокумбо в «Нью-Йорке».

Яннис Адетокумбо может покинуть «Бакс» этим летом. Одним из основных претендентов на игрока считаются «Никс».

«Они уже расставались с кучей активов до этого. Если есть клуб, который не может рассуждать об осторожности в обменах, это «Нью-Йорк». Репутация уже сложилась. 6 драфт-пиков за Микэла Бриджеса.

Так что не хочу слышать ничего о том, что организация «не хочет что-то терять в обмене Янниса». У Янниса плохой год. И этот «плохой» год – 27+9 с 64% точности с игры. Это его плохой сезон.

За него можно отдать всех, кроме Джейлена Брансона. Команду поддержки, работников арены, службу безопасности», – экспрессивно заявил обозреватель ESPN Стивен Эй Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoМикэл Бриджес
logoМилуоки
logoДжейлен Брансон
logoСтивен Эй Смит
logoНью-Йорк
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да-да, мы помним как Милуоки пытался создать суперкоманду только из Янниса и звездного РЗ: "непобедимый пик-н-ролл" вот это вот всё. И последние пики Нью-Йорка отдать за игрока, которому в декабре 32, тоже идея так себе.
С такими советами через пару сезонов Никс займут место Вашингтона. Проблема Никс не в игроках, она в тренере. Тибодо, играя в этих же 7 игроков, умудрился дойти до финала конференции, и это при том, что он не особый гений в организации игры. А если бы не был так упрям и использовал хотя бы на 20% скамейку, то мог бы и в большом финале играть. Команда при Брауне абсолютно деградировала, как в общекомандной статистике, так и по статистике игроков. Разумеется, если учесть игры с серьезными соперниками, а не 10 танкующими командами.
За Бриджеса столько давали потому, что он нужен был Тибодо, ничего общего с этой ситуацией
А папаню Брансона можно?) Или у него должностное "IDDQD" пока сынуля на борту?)
Мне кажется с баскетбольной точки зрения выгоднее отдать за Янниса как раз таки одного брансона, потому что они слабосочитаемы.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
