Стивен Эй Смит о необходимости для «Никс» побороться за Янниса Адетокумбо: «Обменяйте всех, включая команду поддержки, кроме Джейлена Брансона»

Стивен Эй Смит мечтает о Яннисе Адетокумбо в «Нью-Йорке».

Яннис Адетокумбо может покинуть «Бакс» этим летом. Одним из основных претендентов на игрока считаются «Никс».

«Они уже расставались с кучей активов до этого. Если есть клуб, который не может рассуждать об осторожности в обменах, это «Нью-Йорк ». Репутация уже сложилась. 6 драфт-пиков за Микэла Бриджеса .

Так что не хочу слышать ничего о том, что организация «не хочет что-то терять в обмене Янниса». У Янниса плохой год. И этот «плохой» год – 27+9 с 64% точности с игры. Это его плохой сезон.

За него можно отдать всех, кроме Джейлена Брансона . Команду поддержки, работников арены, службу безопасности», – экспрессивно заявил обозреватель ESPN Стивен Эй Смит.