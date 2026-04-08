  • Легенда «Лейкерс» Майкл Купер стал главным тренером университетской команды второго дивизиона
Легенда «Лейкерс» возглавил университетскую команду.

Выступающая во втором дивизионе NCAA команда университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе назначила Майкла Купера на должность главного тренера.

Купер работал ассистентом тренера в «Голден Иглс» с 2023 года, а теперь стал главным после ухода Джима Сая, который руководил программой в течение 10 сезонов.

Во время игровой карьеры Купер выступал за «Лейкерс» с 1978 по 1990 год. Он является 5-кратным чемпионом НБА.

В качестве тренера 69-летний специалист возглавлял команды WNBA «Спаркс» и «Дрим», работал в женском студенческом баскетболе и нынешней G-лиге.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бенджамина Ройера
Материалы по теме
Майкл Мэлоун подписал с Северной Каролиной шестилетний контракт на 50 млн долларов
7 апреля, 21:57
Йокич о назначении Мэлоуна тренером Северной Каролины: «Он отлично справится с работой, потому что действительно умеет тренировать и учить правильно играть»
7 апреля, 12:12
Университет Северной Каролины назначит Майкла Мэлоуна главным тренером
6 апреля, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
8 минут назад
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
49 минут назад
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Мело Тримбл признан лучшим игроком Winline Basket Cup по версии болельщиков
сегодня, 13:23Фото
Winline Basket Cup. Финал. ЦСКА победил УНИКС
сегодня, 13:15
Джош Гидди: «Билли Донован – потрясающий. Надеюсь, он надолго останется в «Чикаго»
сегодня, 13:07
Евролига. «Маккаби» встретится с «Хапоэлем»
сегодня, 12:20
Участие Леброна Джеймса в игре с «Ютой» под вопросом
сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
21 минуту назадLive
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
31 минуту назад
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
38 минут назад
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Италии. «Дертона» сыграет с «Тренто», «Удине» – против «Триеста» и другие матчи
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
DPOY-2025 Аланна Смит договорилась о трехлетнем максимальном контракте с «Далласом»
сегодня, 11:55
Рекомендуем