Легенда «Лейкерс» Майкл Купер стал главным тренером университетской команды второго дивизиона

Легенда «Лейкерс» возглавил университетскую команду.

Выступающая во втором дивизионе NCAA команда университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе назначила Майкла Купера на должность главного тренера.

Купер работал ассистентом тренера в «Голден Иглс» с 2023 года, а теперь стал главным после ухода Джима Сая, который руководил программой в течение 10 сезонов.

Во время игровой карьеры Купер выступал за «Лейкерс» с 1978 по 1990 год. Он является 5-кратным чемпионом НБА .

В качестве тренера 69-летний специалист возглавлял команды WNBA «Спаркс» и «Дрим», работал в женском студенческом баскетболе и нынешней G-лиге.