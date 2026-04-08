Легенда «Лейкерс» Майкл Купер стал главным тренером университетской команды второго дивизиона
Выступающая во втором дивизионе NCAA команда университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе назначила Майкла Купера на должность главного тренера.
Купер работал ассистентом тренера в «Голден Иглс» с 2023 года, а теперь стал главным после ухода Джима Сая, который руководил программой в течение 10 сезонов.
Во время игровой карьеры Купер выступал за «Лейкерс» с 1978 по 1990 год. Он является 5-кратным чемпионом НБА.
В качестве тренера 69-летний специалист возглавлял команды WNBA «Спаркс» и «Дрим», работал в женском студенческом баскетболе и нынешней G-лиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бенджамина Ройера
