«Никаких ошибок с нашей стороны». «Даллас» отмел обвинения в неверном МРТ-обследовании Остина Ривза

«Мэверикс» прокомментировали высказывания Джей Джей Редика.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик обвинил медицинскую службу «Далласа» в неверном первичном МРТ-обследовании Остина Ривза, которое привело к необходимости повторного сканирования и задержке в постановке диагноза.

«Наша медицинская служба работала по стандартным протоколам на основе предоставленной на момент обследования информации. Никаких ошибок в проведенной процедуре», – заявила пресс-служба «Мэверикс».

«В итоге мы получили нужную картину. Очень благодарны. В течение сезона все принимающие стороны внимательно относятся к нашим просьбам, как и мы сами. Идем дальше», – высказался Редик по поводу инцидента в дальнейшем.