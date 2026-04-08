«Никаких ошибок с нашей стороны». «Даллас» отмел обвинения в неверном МРТ-обследовании Остина Ривза
«Мэверикс» прокомментировали высказывания Джей Джей Редика.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик обвинил медицинскую службу «Далласа» в неверном первичном МРТ-обследовании Остина Ривза, которое привело к необходимости повторного сканирования и задержке в постановке диагноза.
«Наша медицинская служба работала по стандартным протоколам на основе предоставленной на момент обследования информации. Никаких ошибок в проведенной процедуре», – заявила пресс-служба «Мэверикс».
«В итоге мы получили нужную картину. Очень благодарны. В течение сезона все принимающие стороны внимательно относятся к нашим просьбам, как и мы сами. Идем дальше», – высказался Редик по поводу инцидента в дальнейшем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
