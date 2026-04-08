Док Риверс о своем будущем: «Хочу чаще видеться с внуками»

Док Риверс намекнул на возможный уход из НБА.

Главный тренер «Милуоки » Док Риверс во вторник намекнул, что может рассмотреть возможность ухода с поста после окончания сложного сезона.

«Планы на будущее? Не стану отвечать на этот вопрос, но у меня есть внуки, которых я хочу видеть.

Скажу так. Дальше вы уже сами разберетесь», – поделился Риверс.

64-летний Риверс – шестой в списке тренеров НБА с наибольшим количеством побед за всю историю лиги и лидер по этому показателю среди действующих специалистов.

По неофициальной информации, «Бакс» примут решение по будущему Дока в клубе на следующей неделе.