Док Риверс о своем будущем: «Хочу чаще видеться с внуками»

Док Риверс намекнул на возможный уход из НБА.

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс во вторник намекнул, что может рассмотреть возможность ухода с поста после окончания сложного сезона.

«Планы на будущее? Не стану отвечать на этот вопрос, но у меня есть внуки, которых я хочу видеть.

Скажу так. Дальше вы уже сами разберетесь», – поделился Риверс.

64-летний Риверс – шестой в списке тренеров НБА с наибольшим количеством побед за всю историю лиги и лидер по этому показателю среди действующих специалистов.

По неофициальной информации, «Бакс» примут решение по будущему Дока в клубе на следующей неделе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Все все понимают, давно пора на пенсию
"Камон, летс гоу" и внуки от деда услышать хотят.
Материалы по теме
«Бакс» примут решение по будущему Дока Риверса в клубе на следующей неделе (ESPN)
8 апреля, 04:16
Док Риверс достоин Зала славы, но не работы в НБА
7 апреля, 19:15
Док Риверс на собрании «Бакс» призывал игроков «ознакомиться с его резюме», реакция команды была негативной
7 апреля, 15:25
