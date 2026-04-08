Док Риверс о своем будущем: «Хочу чаще видеться с внуками»
Док Риверс намекнул на возможный уход из НБА.
Главный тренер «Милуоки» Док Риверс во вторник намекнул, что может рассмотреть возможность ухода с поста после окончания сложного сезона.
«Планы на будущее? Не стану отвечать на этот вопрос, но у меня есть внуки, которых я хочу видеть.
Скажу так. Дальше вы уже сами разберетесь», – поделился Риверс.
64-летний Риверс – шестой в списке тренеров НБА с наибольшим количеством побед за всю историю лиги и лидер по этому показателю среди действующих специалистов.
По неофициальной информации, «Бакс» примут решение по будущему Дока в клубе на следующей неделе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
2 комментария
Все все понимают, давно пора на пенсию
"Камон, летс гоу" и внуки от деда услышать хотят.
