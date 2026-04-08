«Бакс» примут решение по будущему Дока Риверса в клубе на следующей неделе (ESPN)

«Бакс» скоро объявят важное решение по Риверсу.

Руководство «Милуоки » примет решение о дальнейшей работе главного тренера Дока Риверса на следующей неделе.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

У 64-летнего Риверса остался еще год по действующему контракту. В этом сезоне команда (31-48) впервые за много лет не попала в плей-офф.