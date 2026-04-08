0

Брэд Стивенс: «Доволен тем, чем я занимаюсь, не нужно ничего другого»

Брэд Стивенс прокомментировал свое положение в «Бостоне».

Президент «Бостона» Брэд Стивенс стал объектом слухов об интересе со стороны других организаций. Специалистом интересовались «Даллас» (как менеджером) и университет Северной Каролины (как тренером). Стивенс прокомментировал эти разговоры.

«Выматывает то, что тренерская ротация является частью новостной ленты. Но я понимаю современную специфику.

Мне все нравится здесь. Не ищу других вариантов.

Доволен тем, чем я занимаюсь, не нужно ничего другого. Мне нравятся люди, с которыми я работаю, и все сопутствующее.

На этом этапе это моя основная мотивация – быть рядом с людьми, которые меня устраивают.

Видел, как наша команда встречает и преодолевает трудности, знаю, что она готова к следующим. На этом этапе сезона, когда мы выйдем в плей-офф, все будет непростым, соперники хороши. Посмотрим, как все будет складываться, но пока не вижу потолка у нашего коллектива», – заключил Стивенс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoБостон
logoБрэд Стивенс
logoНБА
университет Северная Каролина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 35+9 Брауна помогли «Бостону» справиться с «Шарлотт», «Хьюстон» отыгрался с «-21» и победил «Финикс» и другие результаты
8 апреля, 06:34
Джейлен Браун о возможной встрече с «Никс» в плей-офф: «В этом году ситуация другая»
7 апреля, 07:24
«Мемфис» повторил рекорд НБА по точным 3-очковым за матч (29), но все равно уступил «Кливленду»
7 апреля, 04:38
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
11 минут назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
29 минут назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
33 минуты назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
41 минуту назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
44 минуты назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
59 минут назад
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
6 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
14 минут назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
Рекомендуем