Брэд Стивенс: «Доволен тем, чем я занимаюсь, не нужно ничего другого»

Брэд Стивенс прокомментировал свое положение в «Бостоне».

Президент «Бостона » Брэд Стивенс стал объектом слухов об интересе со стороны других организаций. Специалистом интересовались «Даллас» (как менеджером) и университет Северной Каролины (как тренером). Стивенс прокомментировал эти разговоры.

«Выматывает то, что тренерская ротация является частью новостной ленты. Но я понимаю современную специфику.

Мне все нравится здесь. Не ищу других вариантов.

Доволен тем, чем я занимаюсь, не нужно ничего другого. Мне нравятся люди, с которыми я работаю, и все сопутствующее.

На этом этапе это моя основная мотивация – быть рядом с людьми, которые меня устраивают.

Видел, как наша команда встречает и преодолевает трудности, знаю, что она готова к следующим. На этом этапе сезона, когда мы выйдем в плей-офф, все будет непростым, соперники хороши. Посмотрим, как все будет складываться, но пока не вижу потолка у нашего коллектива», – заключил Стивенс.