Джарред Вандербилт смазал 3 штрафных и поругался с Джей Джей Редиком на скамейке запасных

Джарред Вандербилт взбесил Джей Джей Редика.

Форвард «Лейкерс » Джарред Вандербилт смазал 3 штрафных в концовке первой четверти против «Оклахомы». Через 16 секунд после начала 2-й 12-минутки главный тренер Джей Джей Редик взял тайм-аут и поменял его на Далтона Кнехта .

Баскетболист обратился к тренеру на скамейке запасных, вызвав его раздражение.