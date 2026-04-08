Джарред Вандербилт смазал 3 штрафных и поругался с Джей Джей Редиком на скамейке запасных
Джарред Вандербилт взбесил Джей Джей Редика.
Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт смазал 3 штрафных в концовке первой четверти против «Оклахомы». Через 16 секунд после начала 2-й 12-минутки главный тренер Джей Джей Редик взял тайм-аут и поменял его на Далтона Кнехта.
Баскетболист обратился к тренеру на скамейке запасных, вызвав его раздражение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
Понятно, что бесится Реддик, что такие деревья у него в составе))
P.S. если поставить в состав 5х таких Вандербилтов, то вполне могли бы упереться в защите и проиграть что-то типа 12:88. Вполне допускаю, что сотню соперник мог бы и не пробить