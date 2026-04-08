Видео
2

Джарред Вандербилт смазал 3 штрафных и поругался с Джей Джей Редиком на скамейке запасных

Джарред Вандербилт взбесил Джей Джей Редика.

Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт смазал 3 штрафных в концовке первой четверти против «Оклахомы». Через 16 секунд после начала 2-й 12-минутки главный тренер Джей Джей Редик взял тайм-аут и поменял его на Далтона Кнехта.

Баскетболист обратился к тренеру на скамейке запасных, вызвав его раздражение.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
logoДалтон Кнехт
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжарред Вандербилт
logoБаскетбол - видео
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну не умеет человек в атаке. Что ж его винить. Старается, как может) Здоровый и атлетичный черный, с отсутствием игрового интеллекта и техники .мог в любом другом виде спорта быть на вторых ролях. Там , где нужны здоровые черные. Мог быть плохим боксером или плохим игроком НФЛ, наверное.

Понятно, что бесится Реддик, что такие деревья у него в составе))

P.S. если поставить в состав 5х таких Вандербилтов, то вполне могли бы упереться в защите и проиграть что-то типа 12:88. Вполне допускаю, что сотню соперник мог бы и не пробить
Бросал скучно, все три броска строго в заднюю дужку попали. Ему бы на 10 см отступить от штрафной линии..
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
