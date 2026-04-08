2

Кевин Портер перенес операцию на колене и пропустит остаток сезона

Игрок «Бакс» выбыл до конца сезона.

Защитник «Милуоки» Кевин Портер-младший перенес артроскопическую операцию на правом колене и пропустит остаток сезона.

«Бакс» объявили, что операция была проведена во вторник в Вейле, штат Колорадо. 

25-летний Портер последний раз выходил на площадку 17 марта. В этом сезоне он набирал в среднем по 17,4 очка, 7,4 передачи и 5,2 подбора в 38 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМилуоки
травмы
logoНБА
logoКевин Портер
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Значит 84 очка попозже ?)
Ответ Tim Timson
Значит 84 очка попозже ?)
Я ждал этого комментария:).
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» сообщил НБА, что Яннис Адетокумбо отказался участвовать в тренировочных играх 3 на 3 в рамках медицинского протокола
4 апреля, 17:31
Яннис бьется со своим «Милуоки» из-за травмы. Уже вступили НБА и профсоюз игроков
30 марта, 01:10
Самые необычные игроки с точки зрения статистики – от Дёмина до Уайта
26 марта, 17:15Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
11 минут назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
29 минут назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
33 минуты назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
41 минуту назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
44 минуты назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
59 минут назад
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
6 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
14 минут назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
Рекомендуем