Кевин Портер перенес операцию на колене и пропустит остаток сезона
Игрок «Бакс» выбыл до конца сезона.
Защитник «Милуоки» Кевин Портер-младший перенес артроскопическую операцию на правом колене и пропустит остаток сезона.
«Бакс» объявили, что операция была проведена во вторник в Вейле, штат Колорадо.
25-летний Портер последний раз выходил на площадку 17 марта. В этом сезоне он набирал в среднем по 17,4 очка, 7,4 передачи и 5,2 подбора в 38 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Значит 84 очка попозже ?)
Я ждал этого комментария:).
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем