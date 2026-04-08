Вембаньяма, скорее всего, пропустит матч против «Портленда». Француз должен вернуться до завершения регулярки

Стала известна степень серьезности травмы Вембантьямы.

Звезда «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма с высокой долей вероятности пропустит матч против «Портленд » в среду из-за ушиба ребра.

Как сообщает ESPN, при этом существует уверенность, что он еще сможет сыграть в завершающемся регулярном чемпионате и выполнить требования для борьбы за индивидуальные награды по итогам сезона.

Центровой провел 63 игры. Учитывая финал Кубка НБА, который также идет в зачет, Вембаньяме нужно отыграть минимум 20 минут еще в 1 матче.

Виктор получил травму в столкновении с форвардом «Филадельфии» Полом Джорджем во второй четверти матча в понедельник. Рентген не выявил перелома.