Майкл Мэлоун подписал с Северной Каролиной шестилетний контракт на 50 млн долларов

Стали известны детали контракта Майкла Мэлоуна с университетом Северная Каролина. Как подтвердили источники ESPN, 54-летний специалист подписал шестилетний контракт на сумму около 50 миллионов долларов (в среднем более 8,3 миллиона в год), что ставит его в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров в студенческом баскетболе.

При этом по уровню зарплаты он вошел бы в Топ-10 тренеров НБА , опередив Джей Джей Редика с его 8 миллионами.

«Северная Каролина – одна из самых исторических программ в студенческом баскетболе, и для меня большая честь стать главным тренером «Тар Хилз». Я сделаю все возможное, чтобы продолжить чемпионские традиции команды и подготовить наших игроков к профессиональной карьере и жизни после баскетбола», – заявил Мэлоун после назначения.