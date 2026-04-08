Майкл Мэлоун подписал с Северной Каролиной шестилетний контракт на 50 млн долларов

Стали известны детали контракта Майкла Мэлоуна с университетом Северная Каролина. Как подтвердили источники ESPN, 54-летний специалист подписал шестилетний контракт на сумму около 50 миллионов долларов (в среднем более 8,3 миллиона в год), что ставит его в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров в студенческом баскетболе.

При этом по уровню зарплаты он вошел бы в Топ-10 тренеров НБА, опередив Джей Джей Редика с его 8 миллионами.

«Северная Каролина – одна из самых исторических программ в студенческом баскетболе, и для меня большая честь стать главным тренером «Тар Хилз». Я сделаю все возможное, чтобы продолжить чемпионские традиции команды и подготовить наших игроков к профессиональной карьере и жизни после баскетбола», – заявил Мэлоун после назначения.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
В детстве часто слышал: «Будешь в школе плохо учиться, станешь физруком».
А тут вот оно что, Михалыч.
Вместо запар в НБА получил идеальный контракт от топового клуба, где можно спокойно строить команду , все бы такие условия.
В финале безумия поразило - сколько на скамейках сидит ассистентов. Это страшно, друзья мои
Некисло у них тренеры в студ спорте лутают.
Загнивают проклятые капиталисты) толи дело наши Универсиады, вот где настоящие скрепы и духовность
ваще дикость)) и у нас бы где нить в университете тренер даже если бы в рублях столько получал, смех)))
