Томислав Томович: «ЦСКА – лучшая команда лиги. Они показали нам, что против такой команды нельзя играть без должной концентрации»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал крупно поражение от ЦСКА.

«Локомотива-Кубань» в выездном матче Единой лиги ВТБ уступил ЦСКА со счетом 69:99. После игры главный тренер краснодарской команды Томислав Томович отметил, что его команда навязывала борьбу лишь первые 15 минут, после чего инициатива полностью перешла к армейцам.

«Игра обернулась плохим результатом для нас, хотя на протяжении первых 15 минут мы показывали хороший баскетбол, были в игре. После чего потеряли контроль прежде всего над подборами, за счет этого дали ЦСКА шанс вернуться в игру.

К сожалению, мы не смогли поддержать должный уровень концентрации больше, чем 15 минут, и здесь, наверное, можно было бы искать какие-то оправдания, в частности, что нам приходилось очень много переезжать на протяжении последних нескольких дней, но я не люблю оправдания, не будем на них ссылаться.

Хочу поздравить ЦСКА, это лучшая команда в Лиге, которая демонстрирует очень классный баскетбол. И сегодня она показала нам, что против такой команды нельзя играть с недостаточной концентрацией», – сказал Томович.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 11 апреля дома против «Пари НН». Краснодарцы занимают четвертое место в Единой лиге ВТБ с результатом 24-13.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoЕдиная лига ВТБ
Томислав Томович
logoЛокомотив-Кубань
logoЦСКА
У Попова повреждение или что? Как будто бы нет. Он то попадает в ротацию, то не попадает...
Шеянов сыграл хорошо в атаке, но он же не центр.
Да, Илья медленный, но разгрузить на минут 8-10 Винса мог бы.
