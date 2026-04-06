Иммануэл Куикли близок к возвращению после пропуска восьми матчей подряд

Иммануэл Куикли приближается к возвращению на площадку.

Иммануэл Куикли близок к возвращению на площадку после травмы подошвенного фасциита. Разыгрывающий «Торонто » пропустил восьмую игру подряд в воскресенье, но провел тренировки в пятницу, субботу и воскресенье без осложнений. Об этом сообщает Майкл Гранж из Sportsnet.

В текущем сезоне 26-летний Квикли провел 67 матчей за «Рэпторс», набирая в среднем 16,9 очка, 6 передач, 4,1 подбора и 1,3 перехвата за 32,4 минуты. Его возвращение станет усилением для команды, которая с результатом 43-34 занимает 6-е место на Востоке и борется за прямой попадание в плей-офф.