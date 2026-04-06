Серджо Скариоло: «У Хезони есть опция ухода в НБА. Не знаю, какое решение он примет»

Скариоло: У Хезони есть опция ухода в НБА. Не знаю, какое решение он примет.

Главный тренер «Реала » Серджо Скариоло прокомментировал ситуации с Марио Хезоняй , чье будущее может быть связано с возвращением в НБА .

«У Марио есть опция ухода в НБА этим летом, и все об этом знают. Он проводит очень хороший сезон, и я не знаю, какое решение он примет. Мы полностью сосредоточены на настоящем, а клуб круглый год, и, конечно, летом, работает над формированием состава. Это скорее вопрос к клубу – я же сконцентрирован на соревновании», – заявил итальянский специалист.

В текущем сезоне 31-летний Хезоня набирает в среднем 13,3 очка, 4 подбора и 2,1 передачи за матч в Евролиге.