Чус Буэно: «Евролига готова к диалогу с НБА, но мы будем отстаивать интересы клубов»

Чус Буэно: Евролига готова к диалогу с НБА, но будем отстаивать интересы клубов.

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно подтвердил, что лига находится на решающем этапе своего развития, и призвал к конструктивному диалогу с НБА.

Буэно сообщил, что представил акционерам план развития лиги, направленный на рост бизнеса и повышение стоимости клубов. В частности, речь идет о переходе к системе франшиз, расширении рынков, создании новых активов и запуске цифровой DTC-платформы для прямого взаимодействия с болельщиками. Совет директоров одобрил инициативы и дал «зеленый свет» на их реализацию в рамках трехлетней стратегии.

Он также прокомментировал возможное появление НБА в Европе при поддержке ФИБА. По его словам, говорить о конкретных сценариях пока рано, однако Евролига готова к диалогу о партнерстве.

«Я проработал в НБА почти 13 лет и хорошо знаю Адама Сильвера, Марка Татума и Джорджа Айвазоглу. Я испытываю большое личное и профессиональное уважение к своим бывшим коллегам, и они это знают.

Я понимаю, какой вклад НБА может внести в игру: в продукт, маркетинг, коммерцию, операционную деятельность, бренд и т. д. Мы (со стороны Евролиги) располагаем сильнейшими европейскими баскетбольными клубами, крупнейшими баскетбольными городами и самой большой аудиторией европейских клубов с многолетними традициями. Если они все‑таки придут, мы должны изучить, как максимально использовать эту возможность.

Мы будем отстаивать наилучшие интересы наших клубов, владельцев, капитала и т. д., но между нами есть доверие для честных переговоров – иногда критических, и мы будем в чем‑то не соглашаться! Но нам нужно вместе найти лучшее решение для всех. Европейский баскетбол слишком важен и заслуживает великого будущего», – написал Буэно на своей странице в соцсети LinkedIn.

