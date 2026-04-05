Кэмерон Бузер отказался от операции после перелома глазницы: «Все в порядке, просто восстанавливаюсь»

Топ-проспект драфта НБА-2026 Кэмерон Бузер рассказал о проблемах со здоровьем.

Кэмерон Бузер, которого многие эксперты прогнозируют в топ-3 или топ-4 драфта НБА 2026 года, сообщил, что получил перелом глазницы, но отказался от операции. 18-летний форвард «Дьюка» получил травму в матче «Элит-8» против «Коннектикута».

«У меня несколько переломов, но все в порядке. Просто прохожу процесс восстановления», – поделился Бузер

В дебютном сезоне NCAA он набирал в среднем 22,5 очка, 10,2 подбора и 4,1 передачи при 55,6% с игры. Бузер был признан «Игроком года» по версии Associated Press и вошел в первую символическую сборную.