Майк Браун: О Джи Ануноби достоин первой защитной сборной All-NBA в этом сезоне.

Майк Браун удивился тому, что форвард О Джи Ануноби за всю карьеру лишь однажды попадал в защитную сборную All-NBA. Главный тренер «Никс» считает, что в этом сезоне игрок точно заслуживает нового признания.

«Его универсальность зашкаливает, и с ним вы можете выстраивать защиту самыми разными способами. На мой взгляд, в этом году он достоин первой защитной сборной All-NBA. Надеюсь, те, кто принимает решения, тоже так посчитают», – заявил Браун.

Ануноби согласился с оценкой своего тренера.

«Считаю, что должен был попасть туда в прошлом году – и должен попасть в этом. Это одна из моих целей на сезон: первая или вторая сборная, но лучше – первая», – признался форвард «Нью-Йорка ».