Желько Обрадович: «В июне проведу разговор с собой. Если найду мотивацию – вернусь к работе»

Желько Обрадович примет окончательное решение о своем будущем в июне.

Легендарный тренер Желько Обрадович , покинувший «Партизан» в конце прошлого года, заявил, что пока не думает о будущем и сосредоточен на других вещах.

«Я очень счастливый человек, потому что занимался любимым делом. Оно наполняло меня. В июне я проведу разговор с самим собой и с самыми близкими людьми – семьей и друзьями. Вне всякого сомнения, если я решу снова работать, это будет означать, что я нашел мотивацию. Мотивация – это то, что движет человеком в любом деле», – сказал Обрадович.

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с «Панатинаикосом », 66-летний специалист подчеркнул: «В данный момент я действительно не думаю об этом. Я сосредоточен на других вещах, которыми никогда раньше не занимался».