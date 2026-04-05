Желько Обрадович: «В июне проведу разговор с собой. Если найду мотивацию – вернусь к работе»
Желько Обрадович примет окончательное решение о своем будущем в июне.
Легендарный тренер Желько Обрадович, покинувший «Партизан» в конце прошлого года, заявил, что пока не думает о будущем и сосредоточен на других вещах.
«Я очень счастливый человек, потому что занимался любимым делом. Оно наполняло меня. В июне я проведу разговор с самим собой и с самыми близкими людьми – семьей и друзьями. Вне всякого сомнения, если я решу снова работать, это будет означать, что я нашел мотивацию. Мотивация – это то, что движет человеком в любом деле», – сказал Обрадович.
Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с «Панатинаикосом», 66-летний специалист подчеркнул: «В данный момент я действительно не думаю об этом. Я сосредоточен на других вещах, которыми никогда раньше не занимался».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: 24ur
Материалы по теме
Рекомендуем
