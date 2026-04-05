Лука Шаманич: «Верю, что «Зениту» по силам выиграть чемпионат и внутрисезонный кубок»

Лука Шаманич провел лучший матч после перехода в «Зенит», набрав 23 очка, 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата против «Пари НН». Хорватский форвард рассказал об адаптации в Единой лиге ВТБ и задачах команды на финише сезона.

- Вы провели самый результативный матч в Единой лиге ВТБ. Можно сказать, что уже полностью освоились в новом для себя чемпионате?

– Да, думаю, я адаптировался. Но я играю на разных позициях – иногда четвертого номера, иногда пятого, – так что есть свои нюансы. Но я делаю то, что нужно команде для победы.

- На какой позиции вам комфортнее?

– Повторюсь, я сделаю все, что потребуется команде, но у нас достаточно центровых, поэтому чаще буду появляться на позиции тяжелого форварда.

- Впереди у команды «Финал четырех» внутрисезонного кубка и матч с ЦСКА. Как думаешь, за счет чего можно обыграть московский клуб?

– Нам нужно будет играть активнее, чем соперник. Нужно очень хорошо защищаться. Нам предстоит остановить двух защитников армейцев – Мело [Тримбла] и Каспера [Уэйра], а также дорожить мячом в нападении.

- Как думаешь, твоей команде по силам выиграть чемпионат и кубок в этом сезоне?

– Да, я в это верю, – завил Шаманич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
