  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Карри о дуэте с Порзингисом: «Не представляю, как соперники будут защищаться против нашего пик-н-ролла»
19

Карри о дуэте с Порзингисом: «Не представляю, как соперники будут защищаться против нашего пик-н-ролла»

Карри готовится к возвращению на площадку и ждет совместной игры с Порзингисом.

Стефен Карри, не игравший с 30 января, с нетерпением ждет возможности сыграть вместе с Кристапсом Порзингисом после возвращения на площадку.

«Я говорил ему: «Не представляю, как соперники будут защищаться против нашего пик‑н‑ролла. Когда у тебя есть такой талант и два игрока, которые притягивают к себе внимание обороны, это всегда плюс: так мы сможем наладить эффективное нападение и помочь раскрыться тем, кто играет с нами на площадке», – заявил лидер «Голден Стэйт».

Карри должен вернуться на площадку в игре с «Хьюстоном».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Francisco Chronicle
logoГолден Стэйт
logoКристапс Порзингис
logoНБА
logoСтефен Карри
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это будут великие 1,5 игры
Соперники по больничной палате?
Ответ MrFrost
Им там технический фол дадут за нарушение покоя)
Дык, как же такое представить? Это ж надо, чтоб оба были здоровы, да ещё и одновременно
Ответ Валерий Королёв
Раз в год и палка стреляет!
Ответ Nbw77785
Да кто ж против? Я лично буду только рад, если они умудрятся и сыграть вместе, и сыграться. Оба доставляют эстетическое удовольствие. Но
шансов на это очень, очень мало. Много было надежд, связанных с Порзи, в бытность его игроком Бостона, но, в основном, не суждено им было сбыться
Пока ты делаешь пик, а на ролл Порзи уже в больничке
Медсестре пожалуются
Никак не будут, Порзингис сыграет еще игр 5 и вылетит до начала нового сезона... Которое он конечно же тоже пропустит
Это будет мик энд ролл еще более убойный чем Яннис - Дейм
Да вам бы для начала хотя бы вместе выходить стабильно, а то оба хрустальные травматы
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
хрустальный травмат там один
Да легче лёгкого защититься)) просто принести апельсины и рефлекс у Порзи сработает, ляжет на месте сразу, как в палате
Канзас сити шафл - это когда все смотрят направо, а ты идёшь налево.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
