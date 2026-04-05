Карри о дуэте с Порзингисом: «Не представляю, как соперники будут защищаться против нашего пик-н-ролла»

Карри готовится к возвращению на площадку и ждет совместной игры с Порзингисом.

Стефен Карри , не игравший с 30 января, с нетерпением ждет возможности сыграть вместе с Кристапсом Порзингисом после возвращения на площадку.

«Я говорил ему: «Не представляю, как соперники будут защищаться против нашего пик‑н‑ролла. Когда у тебя есть такой талант и два игрока, которые притягивают к себе внимание обороны, это всегда плюс: так мы сможем наладить эффективное нападение и помочь раскрыться тем, кто играет с нами на площадке», – заявил лидер «Голден Стэйт ».

Карри должен вернуться на площадку в игре с «Хьюстоном».