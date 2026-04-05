Эндрю Нембхард: «Нужно сохранять соревновательный дух до конца. Это пойдет на пользу в следующем сезоне»

Эндрю Нембхард считает, что борьба до конца поможет «Индиане» в следующем сезоне.

«Индиана » переживает тяжелый сезон после того, как в прошлом году была всего в одной победе от чемпионства. С результатом 18-59 команда занимает последнее место на Востоке. Тем не менее защитник Эндрю Нембхард призвал сохранять соревновательный дух до конца регулярного сезона.

«Мы много говорим о том, что нужно просто придерживаться процесса. Думаю, главное – это соревновательный дух, привносить эту энергию в каждую игру, особенно когда сезон подходит к концу и команда уже не претендует на выход в плей‑офф. Над этим нужно работать. Это пойдет нам только на пользу в следующем сезоне – сохранять соревновательный настрой, даже когда, по сути, уже ничего не решается», – подчеркнул Нембхард

«Пэйсерс» лишились шансов на плей-офф еще в марте, став первой командой НБА , официально выбывшей из борьбы.