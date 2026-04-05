  Эндрю Нембхард: «Нужно сохранять соревновательный дух до конца. Это пойдет на пользу в следующем сезоне»
Эндрю Нембхард: «Нужно сохранять соревновательный дух до конца. Это пойдет на пользу в следующем сезоне»

Эндрю Нембхард считает, что борьба до конца поможет «Индиане» в следующем сезоне.

«Индиана» переживает тяжелый сезон после того, как в прошлом году была всего в одной победе от чемпионства. С результатом 18-59 команда занимает последнее место на Востоке. Тем не менее защитник Эндрю Нембхард призвал сохранять соревновательный дух до конца регулярного сезона.

«Мы много говорим о том, что нужно просто придерживаться процесса. Думаю, главное – это соревновательный дух, привносить эту энергию в каждую игру, особенно когда сезон подходит к концу и команда уже не претендует на выход в плей‑офф. Над этим нужно работать. Это пойдет нам только на пользу в следующем сезоне – сохранять соревновательный настрой, даже когда, по сути, уже ничего не решается», – подчеркнул Нембхард

«Пэйсерс» лишились шансов на плей-офф еще в марте, став первой командой НБА, официально выбывшей из борьбы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Материалы по теме
НБА. 29 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Хьюстону», 45 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» победить «Лейкерс», «Шарлотт» разобрался с «Миннесотой» благодаря 35 очкам Ламело Болла и другие результаты
6 апреля, 06:28
Снайпер, который не мог ходить, два великих Лэрри и битвы с «Никс». Стальная «Индиана» 90-х
5 апреля, 15:00
НБА. 51 очко Купера Флэгга не спасло «Даллас» от проигрыша «Орландо», «Филадельфия» разобралась с «Миннесотой», 31 очко О Джи Ануноби помогло «Нью-Йорку» разгромить «Чикаго» и другие результаты
4 апреля, 06:12
Рекомендуем
Главные новости
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
34 минуты назад
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
58 минут назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Олимпиакосом», «Фенербахче» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:05
Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
сегодня, 12:04
Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
сегодня, 11:32
Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
сегодня, 10:54Видео
Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
сегодня, 10:23Фото
Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»
сегодня, 10:14
Терренс Шэннон и Хаман Малуач – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:40Видео
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»
23 минуты назад
Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия
48 минут назад
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» попробует продлить серию в 3-й игре с УГМК
сегодня, 12:05
Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса
сегодня, 11:10
Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
сегодня, 10:40Фото
Новые именные кроссовки Сабрины Ионеску Sabrina 4 поступят в продажу в июле
сегодня, 09:59Фото
Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
сегодня, 08:43
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»
вчера, 18:45
Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»
вчера, 18:33
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
вчера, 17:37Фото
Рекомендуем