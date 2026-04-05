«Милан» договорился о контракте с Алеком Питерсом

Алек Питерс согласовал контракт с «Миланом».

«Милан » достиг соглашения с форвардом Алеком Питерсом о многолетнем контракте, который начнет действовать со следующего сезона, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

30-летний американец, чей контракт с «Олимпиакосом » истекает по окончании сезона, ранее получал предложение от «Барселоны». Интерес к игроку также проявляли «Реал» и «Фенербахче», однако официальных предложений от этих клубов не поступало.