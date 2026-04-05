Лука Вильдоса выбыл на 5-6 недель из-за разрыва мышцы бедра
У разыгрывающего «Виртуса» Луки Вильдосы диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра второй степени в левом бедре.
30-летний аргентинец прошел обследования сегодня утром, после чего приступил к специализированному лечению. Срок восстановления оценивается в 5-6 недель.
В этом сезоне Евролиги Вильдоса набирал в среднем 7,6 очка и 4,5 передачи за матч. «Виртус» занимает 17-е место в турнирной таблице с результатом 13-22.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
