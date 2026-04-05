Джей Би Бикерстафф : «Детройт» – не набор отдельных игроков. Мы – настоящая команда»

Джей Би Бикерстафф : «Детройт» – не просто набор игроков. Мы – настоящая команда.

Главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф заявил, что успех команды без Кейда Каннингема и Айзейи Стюарта (8-2 в последних 10 матчах) доказывает, что «Пистонс» – это настоящая команда, а не набор отдельных игроков.

«Я думаю, это говорит о том, что мы – воплощение команды. У нас в раздевалке нет просто набора индивидуальностей. Когда мы играем вместе, благодаря тому, как мы защищаемся, у нас достаточно игроков в атаке, которые могут создавать моменты, но главное – мы действительно команда.

Очевидно, нам не хватает Кейда. Нам не хватает Стю. Мы понимаем, какой вклад они вносят. Но то, что вы увидели от этой группы парней, – никто не пытается быть кем‑то, кем он не является. Они просто стараются быть лучшей версией самих себя. И когда это происходит, все в целом становятся чуть лучше, и команда все равно продолжает выигрывать матчи», – отметил Бикерстафф.