

Джей Би Бикерстафф : «Детройт» – не набор отдельных игроков. Мы – настоящая команда»

Джей Би Бикерстафф : «Детройт» – не просто набор игроков. Мы – настоящая команда.

Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф заявил, что успех команды без Кейда Каннингема и Айзейи Стюарта (8-2 в последних 10 матчах) доказывает, что «Пистонс» – это настоящая команда, а не набор отдельных игроков.

«Я думаю, это говорит о том, что мы – воплощение команды. У нас в раздевалке нет просто набора индивидуальностей. Когда мы играем вместе, благодаря тому, как мы защищаемся, у нас достаточно игроков в атаке, которые могут создавать моменты, но главное – мы действительно команда.

Очевидно, нам не хватает Кейда. Нам не хватает Стю. Мы понимаем, какой вклад они вносят. Но то, что вы увидели от этой группы парней, – никто не пытается быть кем‑то, кем он не является. Они просто стараются быть лучшей версией самих себя. И когда это происходит, все в целом становятся чуть лучше, и команда все равно продолжает выигрывать матчи», – отметил Бикерстафф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Джей Би Бикерстаффа
Ну реально Бэд Бойс 3.0 нарисовались спустя 20 лет собственно циклично Тройт так и выдает банды свои. Интересно как далеко зайдут в этом ПО, но им реально не хватает скорера на 2ку. Айви конечно ударился в Свидетели Иеговы, а теперь будут искать летом
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Ну реально Бэд Бойс 3.0 нарисовались спустя 20 лет собственно циклично Тройт так и выдает банды свои. Интересно как далеко зайдут в этом ПО, но им реально не хватает скорера на 2ку. Айви конечно ударился в Свидетели Иеговы, а теперь будут искать летом
Айви "ударился" уже из Чикаго - Детройт его ещё два месяца назад обменял на Хертера.
Материалы по теме
Тобайас Харрис будет целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов в межсезонье-2026
5 апреля, 06:09
«Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке, несмотря на отсутствие Каннингема. В последний раз команда была первой сеяной в сезоне-2006/07
5 апреля, 05:38
Джейлен Дюрен: «Хотел бы провести всю карьеру в «Детройте»
2 апреля, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
34 минуты назад
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
58 минут назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Олимпиакосом», «Фенербахче» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:05
Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
сегодня, 12:04
Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
сегодня, 11:32
Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
сегодня, 10:54Видео
Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
сегодня, 10:23Фото
Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»
сегодня, 10:14
Терренс Шэннон и Хаман Малуач – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:40Видео
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»
23 минуты назад
Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия
48 минут назад
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» попробует продлить серию в 3-й игре с УГМК
сегодня, 12:05
Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса
сегодня, 11:10
Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
сегодня, 10:40Фото
Новые именные кроссовки Сабрины Ионеску Sabrina 4 поступят в продажу в июле
сегодня, 09:59Фото
Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
сегодня, 08:43
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»
вчера, 18:45
Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»
вчера, 18:33
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
вчера, 17:37Фото
Рекомендуем