Ник Райт о гонке за MVP: «Лучшая защита в лиге не компенсирует атакующие недостатки Вембаньямы»
Ник Райт объяснил, почему не считает центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму фаворитом в гонке за MVP.
«Среди всех кандидатов есть один игрок, который заметно уступает остальным по влиянию на игру в качестве распасовщика. Он также наименее результативен в атаке. Он провел меньше всех матчей и, с большим отрывом, меньше всех минут.
К тому же у его команды даже не лучший баланс побед и поражений. Я понимаю, что он лучший защитник в лиге, но для меня этого недостаточно, чтобы он мог компенсировать такое отставание», – заявил эксперт.
«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Первого места в конфе уже точно не будет, как и МВП.
Но может оно и к лучшему, отдохнёт спокойно пару игр ещё.
А то, что защита 50% игры - это просто неправда, особенно в современной лиге. Это я как фанат защитного баскетбола говорю. Ну вот вышел вчера Йокич, который в защите дырка от бублика (хотя вчера старался, кстати), и размотал человека, который с огромным отрывом лучший защитник в лиге. Элитная атака всегда побьет элитную защиту при прочих равных, тем более, в 2026 году.
О каких гардах идёт речь?
И где это очень сильно ниже по эффективности. Плиз цифры в студию.
Я так понимаю кавай такой же неэффективный игрок?
В общем, балабольство от тебя, все понятно.
И да, защита это 50% игры, так как владений примерно поровну у каждой команды. Это просто банальная банальщина, с которой нельзя спорить.
Йокич конечно попал сложные, но Вемба на 4 мин меньше сыграл и дал 34+18+7. Выглядит не тупорыло.
Детройту положил под 30+16+5 горшей
Бостону также
Миннесоте по 35 в среднем.
Где эти приличные защиты, я не пойму?