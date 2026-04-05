Ник Райт о гонке за MVP: «Лучшая защита в лиге не компенсирует атакующие недостатки Вембаньямы»

Ник Райт объяснил, почему не считает центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму фаворитом в гонке за MVP.

«Среди всех кандидатов есть один игрок, который заметно уступает остальным по влиянию на игру в качестве распасовщика. Он также наименее результативен в атаке. Он провел меньше всех матчей и, с большим отрывом, меньше всех минут.

К тому же у его команды даже не лучший баланс побед и поражений. Я понимаю, что он лучший защитник в лиге, но для меня этого недостаточно, чтобы он мог компенсировать такое отставание», – заявил эксперт.

