Ник Райт о гонке за MVP: «Лучшая защита в лиге не компенсирует атакующие недостатки Вембаньямы»

Ник Райт объяснил, почему не считает центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму фаворитом в гонке за MVP.

«Среди всех кандидатов есть один игрок, который заметно уступает остальным по влиянию на игру в качестве распасовщика. Он также наименее результативен в атаке. Он провел меньше всех матчей и, с большим отрывом, меньше всех минут.

К тому же у его команды даже не лучший баланс побед и поражений. Я понимаю, что он лучший защитник в лиге, но для меня этого недостаточно, чтобы он мог компенсировать такое отставание», – заявил эксперт.

«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Ник Райт
20 комментариев
Не знаю кто такой Ник Райт, но последние три новости о нём на спортсе посвящены тому, что Вембаньяма не мвп
да что толку уже его пинать. Если бы игру против Денвера забрали, то ещё хоть какието шансы оставались бы.
Первого места в конфе уже точно не будет, как и МВП.
Но может оно и к лучшему, отдохнёт спокойно пару игр ещё.
И с каких пор талант распасовщика вдруг стал ключевым фактором в спорах о МВП?
Все правильно, человек на две головы ниже всех в розыгрыше (Йокича, Луки, Кейда - на три), а true shooting у него как у Джамала Мюррея, efg% вообще ниже, чем у половины гардов и вингов в топе скореров. Это если брать только статистику. Если брать ещё eye test, то Вемба доминирует против команд без нормальных центров, а если там совсем плохо, как недавно с ГСВ, то выглядит как Чемберлен против сантехников. Но против приличной защиты начинает кидать свои тупорылые кирпичи, опять заигрываться с дриблингом, хотя у него в команде явно есть кому и бросать, и вести, в общем, откровенно ерундой занимается. Так что если рассматривать только атаку, то Вемба очень, очень сильно ниже самых элитных атакующих игроков и по эффективности, и по стабильности, и по правильности игры.

А то, что защита 50% игры - это просто неправда, особенно в современной лиге. Это я как фанат защитного баскетбола говорю. Ну вот вышел вчера Йокич, который в защите дырка от бублика (хотя вчера старался, кстати), и размотал человека, который с огромным отрывом лучший защитник в лиге. Элитная атака всегда побьет элитную защиту при прочих равных, тем более, в 2026 году.
Ответ Consistency
Короче как говорил Дима Донской, Данкан средний игрок
Ответ Consistency
Смотреть надо не efg, а TS. У вембы он выше, чем у донча, Брауна, макси, Митчелла, кейда, Эдвардса.
О каких гардах идёт речь?
И где это очень сильно ниже по эффективности. Плиз цифры в студию.
Я так понимаю кавай такой же неэффективный игрок?
В общем, балабольство от тебя, все понятно.
И да, защита это 50% игры, так как владений примерно поровну у каждой команды. Это просто банальная банальщина, с которой нельзя спорить.
Йокич конечно попал сложные, но Вемба на 4 мин меньше сыграл и дал 34+18+7. Выглядит не тупорыло.
Детройту положил под 30+16+5 горшей
Бостону также
Миннесоте по 35 в среднем.
Где эти приличные защиты, я не пойму?
Вите надо мяса и сильно, очень сильно, поработать над игрой в посте. Последнее противостояние против Гордона просто ппц. Получение мяча на периметре с попытками прорваться внутрь с дриблингом. Это могло бы стать одной из его классных опций, если бы основная угроза от него исходила именно из краски.
Ответ KeeWee
Нельзя ему мяса резко. Сломается. Может вообще нельзя..
Ответ KeeWee
Он и так тренировался в межсезоне с Хакимом, возможно и дальше будет, так что работает. Не забывай сколько ему лет, только начало пути.
