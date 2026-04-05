Джейсон Тейтум оценил прогресс Неэмиаша Кеты: «Это невероятно. Он будет становиться только лучше».

Джейсон Тейтум высоко оценил прогресс Неэмиаша Кеты.

Позиция центрового считалась одной из потенциальных слабых сторон «Бостон » перед стартом сезона, однако Неэмиаш Кета продолжает укреплять свои позиции в ротации команды. Джейсон Тейтум высоко оценил прогресс партнера.

«Это невероятно. Я не могу не гордиться и не радоваться за Ними. То, как он видит игру, прогресс, которого он добился как постановщик заслонов и как распасовщик – это игрок, которому мы можем доверять, когда отдаем ему мяч в узких пространствах.

Он завершает атаки и защищает кольцо. Сейчас он – стартовый центровой НБА , вот кем он является. И он будет только продолжать становиться лучше», – заявил Тейтум.

В текущем сезоне Кета набирает в среднем 10,1 очка, 8,4 подбора и 1,3 блок-шота за 25 минут на площадке.