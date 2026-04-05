  • Джейсон Тейтум оценил прогресс Неэмиаша Кеты: «Это невероятно. Он будет становиться только лучше».
Джейсон Тейтум высоко оценил прогресс Неэмиаша Кеты.

Позиция центрового считалась одной из потенциальных слабых сторон «Бостон» перед стартом сезона, однако Неэмиаш Кета продолжает укреплять свои позиции в ротации команды. Джейсон Тейтум высоко оценил прогресс партнера.

«Это невероятно. Я не могу не гордиться и не радоваться за Ними. То, как он видит игру, прогресс, которого он добился как постановщик заслонов и как распасовщик – это игрок, которому мы можем доверять, когда отдаем ему мяч в узких пространствах.

Он завершает атаки и защищает кольцо. Сейчас он – стартовый центровой НБА, вот кем он является. И он будет только продолжать становиться лучше», – заявил Тейтум.

В текущем сезоне Кета набирает в среднем 10,1 очка, 8,4 подбора и 1,3 блок-шота за 25 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Boston Globe
Он еще на Олимпиаде спрогрессировал, как лидер португальцев
Кета спрогрессировал, а Таймлорд срегрессировал..
Материалы по теме
Вучевич может вернуться в состав «Бостона» в матче с «Торонто»
5 апреля, 04:32
Джейлен Браун о шутках, что он не может вести левой: «В этом была доля правды. После операции и травмы я едва мог вести мяч»
4 апреля, 12:03
Джейсон Тейтум отказался от открытого трехочкового, надеясь заработать передачу для трипл-дабла
4 апреля, 09:57Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
34 минуты назад
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
58 минут назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Олимпиакосом», «Фенербахче» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:05
Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
сегодня, 12:04
Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
сегодня, 11:32
Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
сегодня, 10:54Видео
Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
сегодня, 10:23Фото
Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»
сегодня, 10:14
Терренс Шэннон и Хаман Малуач – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:40Видео
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
сегодня, 09:20
Последние новости
Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»
23 минуты назад
Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия
48 минут назад
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» попробует продлить серию в 3-й игре с УГМК
сегодня, 12:05
Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса
сегодня, 11:10
Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
сегодня, 10:40Фото
Новые именные кроссовки Сабрины Ионеску Sabrina 4 поступят в продажу в июле
сегодня, 09:59Фото
Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
сегодня, 08:43
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»
вчера, 18:45
Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»
вчера, 18:33
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
вчера, 17:37Фото
Рекомендуем