Джейсон Тейтум оценил прогресс Неэмиаша Кеты: «Это невероятно. Он будет становиться только лучше».
Позиция центрового считалась одной из потенциальных слабых сторон «Бостон» перед стартом сезона, однако Неэмиаш Кета продолжает укреплять свои позиции в ротации команды. Джейсон Тейтум высоко оценил прогресс партнера.
«Это невероятно. Я не могу не гордиться и не радоваться за Ними. То, как он видит игру, прогресс, которого он добился как постановщик заслонов и как распасовщик – это игрок, которому мы можем доверять, когда отдаем ему мяч в узких пространствах.
Он завершает атаки и защищает кольцо. Сейчас он – стартовый центровой НБА, вот кем он является. И он будет только продолжать становиться лучше», – заявил Тейтум.
В текущем сезоне Кета набирает в среднем 10,1 очка, 8,4 подбора и 1,3 блок-шота за 25 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Boston Globe
Он еще на Олимпиаде спрогрессировал, как лидер португальцев
Кета спрогрессировал, а Таймлорд срегрессировал..
