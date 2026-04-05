«Атланта» отчислила Калеба Хьюстана
«Атланта» официально отчислила форварда Калеба Хьюстана. 23-летний канадец был связан с клубом полностью гарантированным контрактом до конца сезона, однако руководство приняло решение расстаться с игроком.
В текущем сезоне Хьюстан провел 18 матчей, набирая в среднем 2,3 очка и 0,6 подбора за 4 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CBS Sports
