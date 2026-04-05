Никола Йович: «В этом году я не понимаю свою роль, в нападении нет четких розыгрышей»

Никола Йович: В этом году я не понимаю свою роль, в атаке нет четких розыгрышей.

Форвард «Майами » Никола Йович объяснил заметный спад в этом сезоне отсутствием четкой роли.

«В прошлом году было проще из‑за схемы нападения, которую мы использовали, и стиля игры: я примерно понимал, какова моя роль. В этом году схема нападения устроена так, что нет четких розыгрышей, и не всегда понятно, где нужно находиться в тот или иной момент – мне из‑за этого сложно.

Иногда я играю на позиции центрового, иногда – на позиции форварда, иногда мяч у меня в руках, иногда – нет. Это сложно, потому что ситуация на площадке постоянно меняется.

В прошлом году мы разыгрывали много комбинаций, и я примерно знал, какие игровые ситуации мне предстоят, – так мне было легче войти в ритм. В этом году выходишь на площадку и толком не знаешь, как будет развиваться игра», – признался 22-летний серб.

В текущем сезоне Йович набирает в среднем 7,3 очка, 3,3 подбора и 2,2 передачи за 17 минут на площадке.