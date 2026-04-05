Сергей Козин после поражения от «Зенита»: «Попади мы еще где-то два броска – могли бы затянуть в концовку»

«Пари НН» уступил «Зениту» (72:88), но тренер похвалил команду за характер.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин признал, что его команда неудачно начала матч с «Зенитом » (72:88), но похвалил игроков за характер во второй половине.

«Мы начали первую половину неуверенно, промазали свои броски, сделали много потерь и ушли на большую разницу. Ребята не совсем восстановились после тяжелого перелета в Екатеринбург, а также сказалась короткая ротация.

Но парни проявили характер во второй половине, показали, что даже в таких условиях можно бороться с такой командой, как «Зенит». Попади мы еще где-то два броска – могли бы затянуть в концовку. Было близко, но не удалось.

Все равно молодцы, парни – молодцы. Спасибо зрителям, они давали нам энергию в этой погоне за «Зенитом». К сожалению, не получилось продлить победную серию», – подытожил Козин.

Следующий матч «Пари НН» проведет 8 апреля на выезде против МБА-МАИ. Нижегородцы занимают девятое место в Единой лиге ВТБ с результатом 11-24.