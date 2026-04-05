Кендрик Перкинс: «Грегг Попович виноват в появлении правила 65 матчей. Он положил начало практике управления нагрузкой»

Кендрик Перкинс возложил вину за появление правила 65 матчей на Грегга Поповича. Бывший игрок НБА заявил, что именно легендарный тренер «Сан-Антонио » положил начало практике управления нагрузкой.

«Я обожаю Грегга Поповича . Он один из величайших тренеров в истории баскетбола, но в данном случае ответственность лежит на нем.

Именно он положил начало всей этой практике управления нагрузкой – так мы и пришли к нынешней ситуации. Затем остальные подхватили эту идею.

Мне неважно, повлияет ли это правило на вручение наград. Его ввели ради болельщиков», – сказал Перкинс.

Правило, введенное в сезоне-2023/24, требует, чтобы игроки провели как минимум 65 матчей, чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.

