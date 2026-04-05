  Кендрик Перкинс: «Грегг Попович виноват в появлении правила 65 матчей. Он положил начало практике управления нагрузкой»
Кендрик Перкинс: «Грегг Попович виноват в появлении правила 65 матчей. Он положил начало практике управления нагрузкой»

Кендрик Перкинс возложил вину за появление правила 65 матчей на Грегга Поповича. Бывший игрок НБА заявил, что именно легендарный тренер «Сан-Антонио» положил начало практике управления нагрузкой.

«Я обожаю Грегга Поповича. Он один из величайших тренеров в истории баскетбола, но в данном случае ответственность лежит на нем.

Именно он положил начало всей этой практике управления нагрузкой – так мы и пришли к нынешней ситуации. Затем остальные подхватили эту идею.

Мне неважно, повлияет ли это правило на вручение наград. Его ввели ради болельщиков», – сказал Перкинс.

Правило, введенное в сезоне-2023/24, требует, чтобы игроки провели как минимум 65 матчей, чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take, соцсети NBA Courtside
зато продлил карьеру игрокам и подарил болельщикам огненные 13 и 14 годы
Ну вот кстати интересно, как это оценивать. С одной стороны он вроде как все правильно делал для своей команды - берег лидеров, подзабивал на некоторые игры регулярки, использовал любые методы для победы (хак э шак например, не говоря уже про всякие штуки Брюса Боуэна). И своими успехами и подходом заслужил большое уважение. Но не факт, что все это пошло на пользу лиге. Не он виноват в том, что так получилось, но ведь действительно многие начали перенимать этот подход - забивать на регулярку, распределять нагрузку, искать более "эффективные" методы для того чтобы побеждать. А теперь болелы жалуются, что игроки не хотят выкладываться и что регулярка скучная.
Ответ Григорий Ефимов
Комментарий скрыт
Ответ ты не прав
Комментарий скрыт
Да нет, самая мерзкая команда Кливленд , там зародилась прям наглядная актерская игра , флопинги в больших количествах и божественные 3 шага которые судьи не свистят часто до сих пор. И этого новатора как раз выбрали как-то Кливленд..
Попович распределял нагрузки уже достаточно возрастной команды. Виновника нашли, а дальше что делать
Попович скорее новатор. Это делает команды наиболее эффективными в ПО и даёт больше прогресса молодым.
Перк забыл, что тому составу Шпор, никто не давал призы, даже Ману на лучшего 6 го шансов не имел против убогих Парусных Лу и прочих. Так что Коуч Поп просто берег пацанов которые под 90-100 матчей в год играли порой)
Какие могут быть "но". Не он ввел, но он нагло убирал по несколько звезд сразу, берег к плей офф. Все правильно делал.
