«Олимпиакос» нацелился на Коди Миллер-Макинтайра

Коди Миллер-Макинтайр может перейти в «Олимпиакос».

«Олимпиакос » близок к подписанию многолетнего контракта с разыгрывающим Коди Миллер-Макинтайром .

По информации Backdoor Podcast, 31-летний американец, лидирующий в Евролиге по передачам, может покинуть «Црвену Звезду » ради выгодного предложения от греческого клуба.

Сербская команда намеревалась сохранить плеймейкера, но, по информации источника, предложение «Олимпиакоса» изменило ситуацию.

В текущем сезоне Евролиги Миллер-Макинтайр набирает в среднем 12,5 очка, 4,5 подбора и 7,4 передачи за игру.