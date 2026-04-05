Квинтен Пост пройдет повторное обследование на следующей неделе
Квинтен Пост продолжает восстановление, повторный осмотр на следующей неделе.
Центровой «Голден Стэйт» Квинтен Пост демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы голеностопа. Как сообщает инсайдер Марк Спирс, повторное обследование игрока запланировано на следующей неделе.
В текущем сезоне 26-летний баскетболист набирает в среднем 7,7 очка и 4 подбора за игру. «Уорриорз» с результатом 36-41 занимает 10-е место на Западе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Марка Спирса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
