Квинтен Пост пройдет повторное обследование на следующей неделе

Квинтен Пост продолжает восстановление, повторный осмотр на следующей неделе.

Центровой «Голден Стэйт » Квинтен Пост демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы голеностопа. Как сообщает инсайдер Марк Спирс, повторное обследование игрока запланировано на следующей неделе.

В текущем сезоне 26-летний баскетболист набирает в среднем 7,7 очка и 4 подбора за игру. «Уорриорз» с результатом 36-41 занимает 10-е место на Западе.