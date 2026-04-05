Джулиан Шэмпени: «Отчисление из «Филадельфии» – лучшее, что могло со мной произойти»

Джулиан Шэмпени: Отчисление из «Сиксерс» – лучшее, что могло со мной произойти.

Джулиан Шэмпени заявил, что отчисление из «Филадельфии» в 2023 году стало лучшим событием в его карьере. Защитник «Сан-Антонио» поблагодарил «Сиксерс» за этот опыт, который помог ему перезапустить карьеру.

«Я безмерно благодарен за весь свой путь, я бы ничего не стал менять, я бы не хотел, чтобы все сложилось как‑то иначе. Я даже рад, что меня отчислили – возможно, это лучшее, что могло со мной произойти… Так что большой привет «Филли», – сказал Шэмпени.

Шэмпени не был выбран на драфте-2022 и подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но сыграл за команду всего два матча.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 78 матчей за «Сперс», набирая в среднем 11,3 очка, 5,8 подбора и 1,6 передачи за 27,8 минуты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
Сан-Антонио
Джулиан Шэмпени
Филадельфия
НБА
Уже начал рекорды по трешкам за Сперс себе забирать - за матч, за сезон - и это только начало. Отлично вписался в команду и стал уже железным стартером.
Ответ starina1
Надо братана подтягивать
Сколько фила вышвырнула игроков, которые очень неплохо заиграли в новых командах: Шампани, Маккейн, Харрис, Хилд... С раскрытием потенциала у них совсем никак
Ответ Игорь Гвоздев_1116469830
Trust the Process!
Ответ Игорь Гвоздев_1116469830
Харрис? это тот которому они максималку дали?🙄
Играет много и поливает из за дуги 90% всех своих бросков...странно, что на контесте по трехам его не было, с места отлично бросает.
Ответ Cosstigan
На контесте сплошь звёзды . Ему пока рано. Тем более и выиграть может. Организаторам неудобно будет)
Скорее чудо что Шпоры буквально через 4 дня забрали и сразу начали развивать)
Заслуживает хороший контракт
