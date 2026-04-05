Джулиан Шэмпени: «Отчисление из «Филадельфии» – лучшее, что могло со мной произойти»

Джулиан Шэмпени: Отчисление из «Сиксерс» – лучшее, что могло со мной произойти.

Джулиан Шэмпени заявил, что отчисление из «Филадельфии» в 2023 году стало лучшим событием в его карьере. Защитник «Сан-Антонио» поблагодарил «Сиксерс» за этот опыт, который помог ему перезапустить карьеру.

«Я безмерно благодарен за весь свой путь, я бы ничего не стал менять, я бы не хотел, чтобы все сложилось как‑то иначе. Я даже рад, что меня отчислили – возможно, это лучшее, что могло со мной произойти… Так что большой привет «Филли», – сказал Шэмпени.

Шэмпени не был выбран на драфте-2022 и подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но сыграл за команду всего два матча.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 78 матчей за «Сперс», набирая в среднем 11,3 очка, 5,8 подбора и 1,6 передачи за 27,8 минуты.