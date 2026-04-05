«Голден Стэйт» подпишет контракт с Чарльзом Бэсси
«Голден Стэйт» планирует подписать центрового Чарльза Басси. По информации инсайдера Майкла Скотто, 25-летний игрок должен усилить переднюю линию команды на финишной прямой сезона.
За пять сезонов в НБА Басси выступал за «Филадельфию», «Сан-Антонио», «Мемфис» и «Бостон», набирая в среднем 4,2 очка и 4,2 подбора за 10,8 минуты при 63% с игры.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
Материалы по теме
