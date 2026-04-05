Евгений Пашутин о победе над «Енисеем»: «Нужно отдать должное команде: никто не экономил силы, все бились до конца»

«Парма» взяла реванш у «Енисея» (78:73) и укрепилась на пятом месте в Лиге ВТБ.

«Бетсити Парма » одержала важную выездную победу над «Енисеем » (78:73). Главный тренер пермяков Евгений Пашутин отметил, что ключевым фактором стала работа над ошибками после предыдущего визита в Красноярск.

«Хочу поздравить команду и болельщиков – в Красноярске всегда сложно играть. Помимо разницы во времени, «Енисей» очень достойно проводит вторую половину чемпионата: команда навязывает физический баскетбол и дома либо выигрывает, либо уступает с минимальной разницей.

Стоит учесть, что мы уже играли здесь неделю назад и сделали выводы – пропустили меньше и лучше сыграли на подборе. Нам также помогла игра с «Мегой»: ребята выплеснули эмоции, поверили в себя, стали больше играть от защиты и лучше двигать мяч.

Мы хорошо начали матч, но провалили вторую четверть. В перерыве поговорили и стали плотнее действовать в защите против снайперов. За счет внимания, самоотверженности и игры друг за друга добились нужного результата. Нужно отдать должное команде: никто не экономил силы – Картер получил пять фолов, у многих было по четыре, но все бились до конца», – подчеркнул Пашутин.

«Парма» занимает 5-е место в Единой лиге ВТБ с результатом 20-17. Следующий матч команда проведет 8 апреля дома против «Самары».