«Чикаго» может назначить Уэса Ансельда-младшего главным тренером в случае ухода Билли Донована

В «Чикаго» ожидается смена главного тренера.

Ожидается, что по окончании сезона «Чикаго » может покинуть главный тренер Билли Донован . Как сообщает журналист The Chicago Sun-Times Джо Коули, помощник главного тренера Уэс Ансельд-младший рассматривается в качестве одного из кандидатов на эту должность и может возглавить команду уже в следующем сезоне.

«Существует реальная вероятность того, что «Буллз» начнут поиск нового главного тренера менее чем через две недели – либо просто повысят Уэса Ансельда-младшего, поскольку весь тренерский штаб связан контрактами как минимум до следующего сезона», – отметил Коули.

При этом Донован может остаться в структуре клуба, перейдя на работу во фронт-офис по примеру Брэда Стивенса, однако такой сценарий считается маловероятным.

«Буллз» занимают 12-е место на Востоке с результатом 29-48 и уже гарантировано завершат регулярный чемпионат за пределами зоны плей-ин. Донован работает с командой шестой сезон.