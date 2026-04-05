  «Чикаго» может назначить Уэса Ансельда-младшего главным тренером в случае ухода Билли Донована
«Чикаго» может назначить Уэса Ансельда-младшего главным тренером в случае ухода Билли Донована

В «Чикаго» ожидается смена главного тренера.

Ожидается, что по окончании сезона «Чикаго» может покинуть главный тренер Билли Донован. Как сообщает журналист The Chicago Sun-Times Джо Коули, помощник главного тренера Уэс Ансельд-младший рассматривается в качестве одного из кандидатов на эту должность и может возглавить команду уже в следующем сезоне.

«Существует реальная вероятность того, что «Буллз» начнут поиск нового главного тренера менее чем через две недели – либо просто повысят Уэса Ансельда-младшего, поскольку весь тренерский штаб связан контрактами как минимум до следующего сезона», – отметил Коули.

При этом Донован может остаться в структуре клуба, перейдя на работу во фронт-офис по примеру Брэда Стивенса, однако такой сценарий считается маловероятным.

«Буллз» занимают 12-е место на Востоке с результатом 29-48 и уже гарантировано завершат регулярный чемпионат за пределами зоны плей-ин. Донован работает с командой шестой сезон.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun-Times
В Чикаго уже больше 10 лет не было нормального тренера. Как уволили Тибодо. Для понимания, на сколько всё плохо: Билли уже на 1 сезон провёл больше в команде, чем Том и занимает 3 строчку в истории Буллс по количеству матчей. И выиграл невероятное количество игр в плей-офф - целых одну!
Даже Вашик понял раньше чем Карнишон)
Господи, да за что.. когда Буллз выберутся из того мрака, в котором они пребывают все последние годы
Ещё раз, Тейлор Дженкинс
