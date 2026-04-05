  Йовица Арсич о поражении от «Пармы»: «Некоторым игрокам не хватает опыта. Из-за волнения ошибаются в простых ситуациях»
Йовица Арсич о поражении от «Пармы»: «Некоторым игрокам не хватает опыта. Из-за волнения ошибаются в простых ситуациях»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич объяснил поражение от «Бетсити Пармы» (73:78) нереализованными быстрыми атаками и нехваткой опыта у молодых игроков.

«Сегодня мы продемонстрировали хороший баскетбол, однако решающим фактором стали наши промахи в быстрых атаках. Мы не смогли воспользоваться ошибками соперника. Если бы после третьей четверти наше преимущество составило более десяти очков, игра могла бы сложиться иначе. Мы не реализовали множество открытых бросков, что в итоге и привело к поражению.

Мы хотели победить, но некоторым игрокам не хватает опыта: из-за волнения они допускают ошибки в простых ситуациях. К сожалению, для молодой команды такие моменты неизбежны», – отметил Арсич.

Следующий матч «Енисей» проведет 11 апреля на выезде против «Автодора». Красноярцы занимают 8-е место в Единой лиге ВТБ с результатом 14-22.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Енисея»
Йовица Арсич
