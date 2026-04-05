Разыгрывающий «Монако » Неманя Недович пропустит остаток регулярного сезона Евролиги из-за травмы, полученной в матче с «Дубаем». Как сообщает Nice-Matin, 34-летний серб выбыл на месяц, что лишает его возможности помочь команде в оставшихся трех турах.

В текущем сезоне Недович провел 32 матча, набирая в среднем 6,5 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи. «Монако » с результатом 19-16 занимает 10-е место в Евролиге и продолжает борьбу за попадание в плей-офф.